أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2017.

ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

المتوسطات السنوية للرطوبة النسبية طبقا لنقاط الرصد على مستوى الجمهورية تتراوح بين صفر، 73% خلال عام 2017.

المتوسطات السنوية لمجموع كمية المطر على محافظات الجمهورية تتراوح بين صفر، 16.3 مم/ شهر خلال عام2017.

الكثبان الرملية تمثل 23.3% تقريبا من إجمالي مساحة الجمهورية.

المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة على محافظات الجمهورية العظمى تتراوح بين 22.3، 34.7 درجة مئوية، والصغرى تتراوح بين 13.9، 22.5 درجة مئوية خلال عام 2017.