فتحت قوات الأمن الطريق أمام السيارات على طريق الكورنيش والشوارع المحيطة بالمعهد القومي للأورام، بعد إزالة السيارات المنفجرة وحطام الحادث.

وأكد مصدر أمني لـ"الوطن"، عودة الأجواء بمحيط معهد الأورام بالمنيل إلى طبيعتها عقب الأحداث التي شهدها مساء أمس، كما شهدت المنطقة سيولة مرورية بكافة المداخل والمخارج بمحيط معهد الأورام دون اللجوء إلى أي تحويلات مرورية.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الحادث أسفر عن مصرع 19 مواطنًا وإصابة 30 آخرين، بينهم 5 حالات حرجة، مشيرة إلى احتمالية وجود جثث في مياه النيل.

كانت ترددت أنباء عبر مواقع التواصل، بأن الانفجار وقع داخل المعهد نتيجة انفجار خزان أكسجين، إلا أن جامعة القاهرة نفت ذلك، حيث أكد المكتب الإعلامي للجامعة، أن المعلومات المبدئية لسماع دوي انفجار ناحية معهد الأورام التابع للجامعة تؤكد أن هذا الانفجار جاء بسبب تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات أمام معهد الأورام.

ونفى المكتب الإعلامي للجامعة، أي حديث عن انفجار داخل معهد الأورام، مشيرًا إلى أن الانفجار وقع نتيجة حادث التصادم بالشارع الرئيسي أمام المعهد وليس بداخله كما يحاول البعض التصريح بذلك، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وهيئة الإسعاف تقومان بعملهما حاليًا لاحتواء الأمر.