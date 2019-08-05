أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم السبت الموافق 17 أغسطس حتى السبت الموافق 31 أغسطس الجاري على النحو التالي:

وأعلنت الوزارة عن إنشاء جامعات وكليات جديدة من بينها الجامعات التكنولوجية وهي:

1- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة- جامعة بني سويف التكنولوجية.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني

- يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري من هنـــــا

- سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات

- يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

- يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

- التيسير علي أولياء أمور الطلاب بدلًا من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني

أولًا: الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنـــــا.

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي) ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

2- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح كما يلي "س / 000000" .

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

4- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

ثانيًا: الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق من هنــــــا

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

قواعد تقليل الاغتراب

التحويل بين الكليات الجامعية

- عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

- في حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.