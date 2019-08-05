قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما، بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.