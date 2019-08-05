"محيي الدين" قائما بعمل عميد كلية الألسن في جامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، قرارا رقم 1116 بتجديد قيام الدكتور محيي الدين محمد عبد الهادي مطاوع بعمل عميد كلية الألسن لمدة عام.

يذكر أن الدكتور محيي الدين حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة اليونانية جامعة عين شمس عام 1983، ثم حصل على الماجيستير من جامعة القاهرة في المسرح اليوناني عام 1993، ثم حصل على شهادة الدكتوراه بإشراف مشترك من اليونان في مجال الشعر الغنائي عام 2000، ثم حصل على الاستاذية عام 2015، وله العديد من الأبحاث والمؤلفات العلمية والترجمات من اليونانية الحديثة والقديمة الى اللغة العربية ومن اللغة الإنجليزية الى اللغة اليونانية الحديثة ومن اللغة الإنجليزية الى اللغة العربية، إضافة إلى مشاركته في المؤتمرات المحلية والدولية.

كما قام بعدد من المهمات العلمية بدولة اليونان، وعمل كمنسق أكاديمي لبرنامج الدراسات الدولية المتوسطية بالجامعة.