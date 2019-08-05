قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف قورة، ومحمد الشرنوبى، اليوم الاثنين، بمعاقبة طالب جامعي، بالحبس 6 أشهر، مع الشغل، بعد ثبوت تحرشه بشقيقتين داخل حرم جامعة كفر الشيخ، ودفع 10 آلاف جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتعود القضية لإبريل الماضي، حينما حررت "ر.ع"، وشقيقتها "ر.ع" محضرا بقسم أول كفر الشيخ، اتهمت فيه طالبا بهتك عرضهن وملامسة أجزاء حساسة من جسدهما بالقوة والتهديد.

أمر المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهم "ع.ا.ح.ا"، 22 عاما، طالب جامعي، ويقيم بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

وتبين من أوراق القضية، التي حملت رقم 3589 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 818 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ، بأن المتهم أوقف الشقيقتين حال سيرهما بالحرم الجامعي، ووجه لهما عبارات خادشة للحياء، ولامس أماكن حساسة بجسديهما، محدثا إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية.