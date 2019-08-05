أعلنت هيئة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا وجود أكثر من 40 ألف قذيفة في مستودع الذخائر التابع لوزارة الدفاع الروسية في منطقة أتشينسك، والذي شب فيه حريق قبل قليل.

وذكرت الهيئة: "وفق المعطيات الأولية هناك أكثر من 40 ألف قذيفة من عيار 125 ملم و152 ملم في المستودع الذي شبّ فيه الحريق"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ اليوم الإثنين، إجراء عملية إجلاء للسكان في محيط قطره 20 كم حول مخزن المدفعية الذي اندلع فيه الحريق.

وأصيب 4 أشخاص جراء عدة انفجارات واندلاع حريق، داخل وحدة عسكرية في منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ المحلية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنّ "قيادات كل المؤسسات ذات العلاقة، توجهت إلى مكان الحادث، مضيفا أنّ المعلومات الأولية المتوفرة تفيد بأنّ انفجار قذيفة، تسبب باندلاع حريق في مستودع للذخيرة".

من جانبها، دعت إدارة مدينة أتشينسكي السكان إلى التزام الهدوء، وعدم الاقتراب من الوحدة العسكرية رقم 74008، مكان وقوع الحادث.