للمرة الـ149.. الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب الفلسطينية

هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب بأقصى جنوب الداخل شمال مدينة بئر السبع للمرة الـ149، وتركتهم دون مأوى تحت أشعة الشمس الحارقة، وتزامن هدم الشرطة المعززة بقوات كبيرة لمساكن أهالي العراقيب مع اقتحام وحدة "يوآف" التابعة لما تُسمى "سلطة تطوير النقب"، للقرية.

وأفاد عدد من أهالي القرية الفلسطينية بأنّ عناصر الشرطة فككت خيام أهالي القرية وجرتها بسيارات رباعية الدفع تابعة لوحدة "يوآف" الشرطية دون اصطحاب جرافات وآليات الهدم.

وغادرت قوات الهدم القرية بعد التأكد من هدم كل الخيام التابعة للأهالي، وإتلافها وجرها إلى خارج مسطح القرية، وتتذرّع سلطات الاحتلال بالحفاظ على المناطق الخضراء رغم بناء الأهالي في أراضيهم الخاصة، في حين لم تصدر أوامر هدم ضد بؤرة استيطانية "سياحية" في الحي نفسه.

وهجّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سكان قرية العراقيب لأول مرة عام 1953، بحجة أنّ المنطقة تابعة للصندوق القومي اليهودي "كيرين كاييمت"، وأحيانًا تتذرع بأسباب أخرى أمنية وعسكرية، وتعد العراقيب واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف بها إسرائيل، وتحرمها من الخدمات الأساسية، باعتبارها “قرى غير قانونية”.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.