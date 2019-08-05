أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر مع جماعة "داعش" الإرهابية وكتائب "قوة الردع" التابعة لها، ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المصريين المقيمين بها.

واختطف المتهمون مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكاب جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب مهاجرين غير الشرعيين.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع أحد المتهمين "محمد رجب عبدالواحد حسن"، مصري الجنسية، بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وقائد كتائب "قوة الردع"، وهم المتهمين الليبيين: "عماد أحمد الوارفي، مفتاح أحمد الورفلي، ومروان الغريب"، لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت التحقيقات من خلال اعتراف المتهم "محمد رجب" والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم وذويهم، عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، واتفق معهم على اختطاف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من اختطاف 14 مصريا آخرين، مطلع 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، ونجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه "محمد جاد الشربيني" وتولى المتهم "محمد رجب" بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة، وسلموا لأعضاءها قرابة 3 ملايين جنيه مصري.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية، واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي، بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.