أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم، قراراً بتكليف الدكتور علي سليمان الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، بتسيير أعمال وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا.

يذكر أن مجلس جامعة طنطا، وافق على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بإنشاء وحدة تطوير البحث العلمي بالجامعة، بهدف تنشيط البحث العلمي ورفع تصنيف الجامعة بين الجامعات الأخرى.

وحصل "سليمان" على درجة بكالوريوس العلوم في الجيولوجيا عام 1995، بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف من كلية العلوم جامعة طنطا، ليشغل بعدها وظيفة معيد بالكلية، وفِي عام 2000 حصل على درجة الماجستير في العلوم في الجيولوجيا "حفريات وطبقات" من جامعة طنطا، ليعمل بعدها مدرساً مساعداً بالكلية، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم في ذات التخصص من جامعة جراز بالنمسا عام 2006، وفِي عام 2013 تم ترقيته في وظيفة أستاذ مساعد، ليحصل على درجة الأستاذية في عام 2019.