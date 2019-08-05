تراجع فيلم "The Lion King" إلى المركز الثاني قي قائمة إيرادات التذاكر، في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إجمالي إيرادات وصل إلى مليار و191 مليون دولار، خلال تلك الفترة، رغم ردود أفعال النقاد السلبية تجاه الفيلم.

النسخة الجديدة من "The Lion King" تحمل توقيع المخرج جون فافرو، وأداء أصوات الفنانين: دونالد جلوفر، جيمس إيرل جونز في دور "موفاسا" الذي قدمه في النسخة الأولى، إضافة إلى بيونسيه، سيث روجين، وبيلي إيتشنر، والملحن هانز زيمر الذي عمل على الإصدار الأول من الفيلم.

معظم الانتقادات التي وجهت للفيلم تعلقت بالصورة الحية التي قدمها المخرج جون فافريو، حيث جعل الفيلم أقرب إلى الأعمال الوثائقية، وبسبب أن النسخة الجديدة دقت "وتدا" في الشخصيات المحبوبة في الفيلم، رغم أنه قد يكون إنجازًا على المستوى المرئي، يفتقر السرد إلى الطاقة والروح التي جعلته محبوبًا منذ البداية.

واستعرضت مجلة "فارايتي"، أبرز آراء النقاد حول "The Lion King"، ووصف الناقد ديفيد إيرليتش، ما تقوم به شركة "ديزني" بـ "تناول ذيلها"، حيث إنها أصبحت مفلسة بشكل كبير، وفي تجربة "The Lion King" كانت بمثابة كارثة ووصمة عارعلى حد تعبيره، جاءت دون روح لا يتجاوز كونه عرض تقني جيد مثير للإعجاب، وبالتالي النسخة الجديدة أقل من نسخة عام 1994.