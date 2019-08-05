صرح وزير الدفاع البريطاني، توبياس إلوود، بأن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لضمان أمن الناقلات التجاري في مضيق هرمز، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن الحرس الثوري، عن احتجاز سفينة أخرى في مياه الخليج، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم"، وكان الحرس الثوري، أعلن احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، منذ نحو ثلاث أسابيع.

فيما قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن إيقاف بلاده ناقلة بريطانية في المياه الخليجية يُظهر أن إيران قادرة على الرد على أي تهديد.

وأعلن نائب قائد الجيش الإيراني حبيب الله سياري، إنّ إيران هي الضامن لأمن مياه الخليج ومضيق هرمز، وأنّها قادرة على تأمين الملاحة الدولية، موضحا أنّ أي وجود لقوات أجنبية سيزعزع أمن الخليج، مضيفا أنّ القوات البحرية الإيرانية ستجري مناورات مشتركة مع القوات الروسية قريبا في شمال المحيط الهادئ، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".