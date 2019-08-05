كشفت وزارة الداخلية، عن أنَّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الواقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أوضح أن داخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها، موضحين أنَّ السيارة كان مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته، اليوم، أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، وبالفحص والتحري وجمع المعلومات، أشارت التقديرات، الأولى إلى أنَّ السيارة كان يتمّ نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وقال أحمد محمد إبراهيم المسؤول السابق بمصلحة الأدلة الجنائية، إنَّ المعاينة الأولى أوضحت وجود المتفجرت، مبينًا أنَّه مع وقوع أي حادث يتجه المعمل الجنائي للمعاينة ويبدأ بالتوجيه.

وأكّد المسؤول السابق بمصلحة الأدلة الجنائية، لـ"الوطن"، أنَّ خبراء المفرقعات يفحصون مكان الحادث ويأخذون عينات من مسرح الحادث للكشف عليها ومعرفة نوع وكم وتفاصيل المواد المتفجرة في الحادث.

فيما أوضح الدكتور فتحي قناوي رئيس قسم الجريمة في مركز البحوث الجنائية، أنَّ "الحادث كبير لكننا نملك خبرات كافية للوقوف على أسبابه بدقة"، موضحًا أنَّه بمجرد وقوع الحادث يشهد مسرح الجريمة تواجد العديد من الجهات سواء الشرطية لجمع الأدلة والنيابة؛ لمعاينة موقع الحادث فضلًا عن تحرك الحماية المدنية وغيرها.

وتابع "قناوي"، في تصريحاته لـ"الوطن"، أنَّ البحث الجنائي يستطيع التوصل إلى معرفة السيارة المتسببة والتفاصيل الدقيقة؛ لتحرك كل سيارة في الحادث، حتى أنَّهم يتوصلون إلى لحظة الانفجارلأول سيارة تسببت فيه الانفجار، وغيرها من التفاصيل الدقيقة.

وأشار أستاذ العلوم الجنائية، إلى أنَّ سحب الأدلة في مسرح الحادث، يحدث مع وقوع أي حاث سير للوصول للمتسبب وملابسات الحادث من خلال مسرح الجريمة.