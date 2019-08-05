رئيس جامعة القاهرة يدعو لدعم معهد الأورام: "متسيبوش الغلابة للسرطان"

أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، هاشتاج عبر "فيسبوك" وتويتر" لدعم المجتمع المدني للمعهد القومي للأوارم، بعد تعرض المعهد لتلفيات في المنشآت والواجهة في المبني الإداري بسبب انفجار سيارة محملة بالمتفجرات أمامه.

وقال "الخشت"، إنه جرى بدء العمل في إصلاح تلفيات معهد الأورام بواسطة المقاولين العرب، تحت إشراف لجنة هندسية من جامعة القاهرة، مبينا أن المعهد يعمل لخدمة المرضى والمترددين عليه.

وأضاف "الخشت": "معهد الأورام لكل المصريين، ومعهد الأورام لعلاج الغلابة، ومعهد الأورام ثروة قومية، وادعم معهد الأورام، وادعموا معهد الأورام من أجل المصريين، واتبرع لمعهد الاورام، وانقذ حياة مريض، وحارب معانا نرجع معهد الاورام، ومتسيبهومش للسرطان".

وكشفت وزارة الداخلية، عن أنَّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أمس الأحد، أوضح أنَّها مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها.