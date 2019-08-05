أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، تنفيذ قافلة علاجية بيطرية مجانية في قرية أتميدة، التابعة لمركز ميت غمر، بالتنسيق مع "جامعة المنصورة، ومستشفى بروك الخيري لرعاية الحيوان"، في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية في نطاق المحافظة.

وقال عبد المنعم المنجي، في بيان، إنه تم علاج 1010 حيوانات، من بينها إجراء 4 عمليات جراحية، و20 فحص تناسلي.

وأوضح أن هذه القافلة جاءت ضمن سلسلة القوافل المجانية التي أطلقتها مديرية الطب البيطري علي مدار العام، لدعم المُربِّي الصغير، وتوصيل الخدمة البيطرية في أكثر المناطق احتياجا لها، وذلك تزامنا مع تكثيف الجهود هذه الأيام برفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع مجازر وإدارات الطب البيطري.