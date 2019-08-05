أدى صباح اليوم الاثنين الموافق 5 أغسطس 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات قد حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها ضبط واقعتين غش الكتروني بمحافظة كفر الشيخ، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.