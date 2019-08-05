قدم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بالمنيل، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد مبنى معهد الأورام وزار مضابي الحادث الإرهابي.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس الحكومة وجه بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحادث الإرهابي، حيث ستكون 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي، مؤكدًا أن شركة المقاولون العرب تعهدت بإنجاز ترميم معهد الأورام في أقرب وقت.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن مستشفى 57357 استقبل بعض المرضى من معهد الأورام، مؤكدًا أن مدبولي وجه بتوفير أقصى درجات طبية لكل مصابي الحادث الإرهابي، حيث إن معظمهم مصابون بحروق، والحروق تحتاج رعاية طبيبة من نوع معين.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.