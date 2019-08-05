استقرت الحكومة على نقل نحو 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية نهاية يونيو 2020.

"التخطيط": نُجرى عملية تقييم للموظفين لإعادة تأهيلهم

وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، إن الموظفين المقرر نقلهم سيتم اختيارهم من قِبل الوزير المختص، حيث يتم نقل الوزارات بالكامل مع الهيئات التابعة بالمرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه يتم حالياً تقييم الموظفين داخل الوزارات لمعرفة الفجوات المهارية بينهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم، وأضافت، فى بيان اليوم، أن العمل جارٍ بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية.

وفيما يخص محور تنمية وبناء القدرات والتدريبات، أشارت إلى أن برنامج «مسئول حكومى محترف» يُعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج «وطنى 2030» درب 3700 قيادى.

من ناحية أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطَّى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر.

وأوضح وزير النقل أن الهدف من المشروع تعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية بما فيها المدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بالسرعة والأمان وأيضاً صديقة للبيئة وتوفر استهلاك الوقود، وتابع: «المشروع يربط القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بطول 54 كم عبر 21 محطة، لنقل الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة فى أقل زمن».