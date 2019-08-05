عرض الإعلامي أحمد موسى مقطعا حصريا لسائق ميكروباص رأى حادث الانفجار الإرهابي بمحيط معهد الأورام، وروى تفاصيل الواقعة.

وقال الشاهد خلال تقرير أعده برنامج "على مسؤوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إنه اثناء قيادته لسيارته "الميكروباص" شاهد سيارة كيا سيراتو تسير عكس الاتجاه بدون لوحات معدنية وبزجاج أسود اللون، موضحا أنه وعندما قام قائد إحدى السيارات بالوقوف لمرور تلك السيارة لم ينتظر سائق السيارة الكيا حتى حدث اصطدام بين السيارتين "مستناش ودخل في جنب العربية في آخر الرفرف من ورا عند العجلة.. وبعد ما خبط العربية جه التاني بيطلع العربية اتشعلقت في التانية".

وأضاف الشاهد أنه وبعدما قام هو وصاحب السيارة المصطدمة بإيقاف تشغيل سياراتهما للنزول ورؤية ما حدث "ملحقناش ننزل من باب العربية لقينا انفجار حصل وإزاز وبني أدمين بتولع.. وأنا قعدت أجري وربنا عداها على خير"، موضحا أن تلك الحادثة وقعت أثناء عودته من أحد الأفراح بجوار النادي الأهلي، "هو لما خبط العربية منزلش من العربية بتاعته وفضل قاعد جوه عربيته وكان شاب أبيض اللون".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.