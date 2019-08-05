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قتلى ومصابون في حادث معهد الأورام

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"التعليم العالى": نتيجة «ثانية تنسيق» غدا.. وفتح تسجيل «اختبارات القدرات» لـ«الدبلومات» الخميس

"التعليم العالى": نتيجة «ثانية تنسيق» غدا.. وفتح تسجيل «اختبارات القدرات» لـ«الدبلومات» الخميس

ضبط 266 طن دواجن مستوردة دون مستندات داخل ثلاجة في البحيرة

ضبط 266 طن دواجن مستوردة دون مستندات داخل ثلاجة في البحيرة

بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

خلال ساعات.. حركة تنقلات واسعة في "التنمية المحلية"

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بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

سر فستان الزفاف في حادث معهد الأورام.. العروسة ذهبت للتعرف على جثتي والديها

10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

10 أنواع من الأضاحي يحرم ذبحها.. تعرف عليها

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

والد أحد ضحايا حادث معهد الأورام: "كان رايح زفة والفرح تحول لميتم"

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

"ميكروباص طايش وسيدة محترقة".. مشاركون في إخماد نيران "الأورام" يروون تفاصيل الحادث

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