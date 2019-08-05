تعد الفتة باللحمة الطبق الرئيسي في عيد الأضحى المبارك، وهي إحدى الوجبات المميزة والمفضلة لمختلف الطبقات والأعمار، وتستعرض "الوطن" أسعار مكونات "طبق الفتة" مع اقتراب عيد الأضحى المبارك:

سعر اللحوم

وصل سعر كيلو اللحم الضاني إلى 140 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز من 130 إلى 140 جنيها.

سعر الأرز

تراوح سعر كيلو الأرز بين 11 جنيها إلى 19 جنيها.

سعر الطماطم

بلغ سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات.

سعر الصلصة

جاء سعر علبة الصلصة بالأسواق 10 جنيهات.

سعر الخبز

بلغ سعر رغيف الخبر من 35 قرشا إلى جنيه للرغيف.

سعر زجاجة الخل

بلغ سعر زجاجة الخل 6 جنيهات.

سعر الثوم

وصل سعر كيلو الثوم إلى 15 جنيها.