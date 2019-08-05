قال على المانسترلى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الغرفة أرسلت خطاباً رسمياً إلى وزارة السياحة أمس؛ لمطالبتها بتحديد سقف عددى للمعتمرين المصريين بضوابط العمرة الجديدة أسوة بما تم خلال الأعوام الـ3 الماضية.

وأرسلت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة الخميس الماضى ضوابط العمرة إلى وزيرة السياحة لدراستها واعتمادها متضمنة عدم تحديد سقف عددى لأعداد المعتمرين.

وأضاف «المانسترلى» لـ«الوطن» أن تحديد أعداد محددة للمعتمرين خلال الأعوام الماضية ساهم فى ضبط سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه، كما حافظ على العملات الأجنبية الموجودة بالدولة وساعد فى ضبط سوق العمرة وإلغاء ظاهرة التكدس بالمطارات، وأدى لحصول المعتمر على أفضل خدمة مقدمة، كما ساهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر حالياً. وأشار «المانسترلى» إلى أن الخطاب استند إلى رأى نحو 90% من الشركات السياحية من خلال الاجتماعات التى تمت معهم خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الغرفة لم تحدد رقماً معيناً كسقف لأعداد المعتمرين وتركته لوزارة السياحة وفقاً لتنسيقها مع عدد من جهات الدولة كوزارة الطيران التى تحدد الطاقة الناقلة للمعتمرين حتى لا تحدث تكدسات فى الموانئ أو عشوائية فى التنظيم.