فيما اعتُبر تراجعاً منها عن سلوكها العدوانى مع الدول المطلة على شرق المتوسط، دعت تركيا إلى التعاون بينها وبين دول المنطقة، بعد فرض الاتحاد الأوروبى سلسلة عقوبات ضد أنقرة، بسبب انتهاكها لسيادة قبرص.

ودعا وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، كل الأطراف إلى التعاون مع بلاده لحل مشكلات المنطقة.

وذكر «أوغلو»، الذى كان يتحدث فى مؤتمر صحفى بالعاصمة أنقرة، أن تركيا ستواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك، بحسب وكالة «رويترز». وأرسلت أنقرة سفينتين للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص المنقسمة، ما دفع اليونان لاتهامها بتقويض الأمن فى المنطقة.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن تركيا أصبحت تواجه عقوبات وتحالفات قوية فى منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن استبعادها من تحالفات الطاقة وراءه سلوكها الاستفزازى تجاه قبرص. وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن منطقة شرق المتوسط تشهد تحالفات قوية تستبعد تركيا منها، وعلى رأسها منتدى غاز المتوسط الذى تأسس بمبادرة مصرية، ويضم مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا وقبرص واليونان، ويحظى بدعم أمريكى وأوروبى واضح، وخاصة بعد مشاركة وزير الطاقة الأمريكى مؤخراً فى الاجتماع الثانى للمنتدى.

وأشارت «إندبندنت» إلى أن الولايات المتحدة تدعم تحالفات الطاقة فى شرق المتوسط، موضحة أن عملية تفاوض تجرى بين أستراليا واليونان لإمداد أثينا بسفن حربية لاستخدامها فى حماية حقول الغاز من الاستفزازات التركية، إذ أوضحت الصحيفة أن «اليونان تسعى بشكل عاجل لامتلاك فرقاطات جديدة للقيام بدوريات وحماية حقول الغاز حول قبرص فى ظل التوترات المتصاعدة مع تركيا».