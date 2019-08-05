اتهمت سيدة زوجها السابق بتعذيب أطفالهما الثلاثة بمدينة العلمين، انتقاماً منها، مؤكدة أن اعتداءه المستمر عليهم تسبّب فى إصابتهم بجروح وكسور، بعضها يمثل عاهة مستديمة.

وقالت الأم فى المحضر رقم 12 أحوال، قسم شرطة الحمام، بمحافظة مطروح، إنها انفصلت عن الزوج، إثر نشوب خلافات كبيرة بينهما، وبعد الطلاق زادت حدتها، بسبب الصراع على حضانة الأطفال الثلاثة، حيث رفض الأب تركهم للإقامة معها، فى محاولة للتنكيل بها والانتقام منها.

وأضافت السيدة فى محضر الشرطة أن الأب دأب على الاعتداء على أطفاله الثلاثة بطريقة وحشية، مما تسبب فى إصابتهم بعاهات مستديمة، شملت حروقاً وكسوراً وجروحاً متفرقة، مطالبة بحمايتهم وإنقاذهم من يديه.

وأرفقت الأم بمحضر الشرطة عدداً من التقارير الطبية، التى تؤكد صحة اتهاماتها للأب بالاعتداء على أطفالها، مطالبة بالتحقيق معه بتهمة التعذيب وتعريض حياتهم للخطر، وإلزامه بتسليمهم لها ليدخلوا فى حضانتها. تمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة للتحقيق.