"عكاشة": حركة "حسم" الإرهابية تحاول التنصل من حادث معهد الأورام

قال خالد عكاشة،عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن حركة "حسم" ومنذ تأسيسها وهي على عداء كامل مع الدولة المصرية، وتستهدف أرواح وحياة المصريين ومصر بكل مكوناتها، إن كانت مؤسسية أو عسكرية أو مدنيين.

وأضاف "عكاشة" خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن خروج بيان الحركة بهذه السرعة يعكس محاولتها للتنصل من ذلك الأمر، وصنع عملية تشويش على بيان وزارة الداخلية، موضحا أنها تسعى لاستعطاف المواطنين وتحاول تمرير رسالة إنسانية، بالرغم من كونها حركة مسلحة إرهابية وأحد الأذرع المسلحة لتنظيم الإخوان المسلمين وهي حركة مصنفه عالميا على كونها حركة إرهابية.

وأكد عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، أن تضارب أرقام الوفيات في الحادث جاء بسبب وجود عدد من مراسلي الصحف، الذين استعانوا بالمصادر الأمنية التي قامت بالتصريح بعدد معين من تعداد الضحايا في المنطقة التي يتولي تأمينها، وتلك الأرقام كانت في وقت جمع المعلومات وليس إصدارها بصورة متكاملة، مشيرا إلى أنه وبعد مرور ساعة من الحادث بدأت أرقام الضحايا تتوحد وهو أمر يحتاج إلى وقت للإبلاغ عن العدد الأخير.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.