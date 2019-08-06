السيطرة على حريق هائل بأحد المنازل في الإسماعيلية

تمكنت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية من السيطرة على حريق هائل نشب بأحد العقارات السكنية بمنطقة الخامسة خلف نادي الكهرباء بشارع نجيب محفوظ ويرجح إنه نتاج لماس كهربائي التهم محتويات المنزل.

كان اللواء جمال الغزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العميد أحمد عبد الحميد قائد شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق هائل بأحد العقارات الخاصة، وتم الإمداد بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على الحريق دون امتدادها للمنازل المجاورة، فيما اتخذت القوات إجراء احترازي بقطع الكهرباء عن المنطقة لحين السيطرة على الموقف فيما تم إعادتها منذ قليل.

وأعلن مصدر أمني أن الحريق يرجح أنه نشب نتيجة ماس كهربائي في عدم وجود أصحاب العقار وتواجدهم بالمصيف خارج المدينة.

تم تحرير محضر بالواقعة لحين معاينة النيابة.