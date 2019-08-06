"الصحة": "كيسين أشلاء" من حادث معهد الأورام لم نتعرف على هويتها بعد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في محيط معهد الأورام بالمنيل أسفر عن استشهاد 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين تم توزيعهم على عدد من المستشفيات بواسطة 50 سيارة إسعاف، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "مجاهد"، أنه تم نقل مصابي الحادث الإرهابي على معهد ناصر ومستشفى المنيرة، والقصر العيني، ومستشفى السلام، كما أن مرضى معهد الأورام تم توزيعهم أيضًا على مستشفى دار السلام ومعهد ناصر، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كانت متواجدة بعد وقوع الحادث مباشرة في مكان الحادث.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك 3 حالات من المصابين في وضع خطر في العناية المركزة وباقي الحالات من بسيط إلى متوسط، كما تم التعرف على أغلب جثث الوفيات، باستثناء حالة واحدة، مؤكدًا أن هناك كيسين من الاشلاء لم يتم التعرف على هويتها بعد.

وأوضح أن وزيرة الصحة اطمأنت على حالة المصابين في معهد ناصر، وكانوا حالتهم مستقرة باستثناء حالة واحدة فقط في العناية المركزة، مؤكدًا أن كل المستشفيات التي نُقل اليها المصابين متوفر بها كل الأجهزة والمستلزمات والاستشاريين والأساتذة، مؤكدًا أن معهد ناصر من أكثر المستشفيات التي استقبلت المصابين وقدمت لهم الدعم الكامل.

ووجه مجاهد، الشكر والتقدير لمعهد ناصر، ورجال الإسعاف الذين ذهبوا للواقعة، واصفًا إياهم بـ"الأبطال"، مؤكدًا أن وزيرة الصحة قررت تحمل النفقات لإعادة تشغيل المعهد مرة أخرى وستتحمل الوزارة إعادة تجهيز المعهد القومي للأورام بعد الأضرار الذي لحقت به بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، مؤكدًا أن وزيرة الصحة قررت إخلاء دور كامل من معهد السكر وخصص لإدارة معهد الأورام، حيث إن معهد الأورام لا يعمل بكامل طاقته الآن.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أول أمس الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.