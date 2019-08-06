بادرت شخصيات عربية ومصرية للتبرع لصالح المعهد القومي للأورام، بعدما شهد محيطه، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأول الأحد، نتج عن سيارة ملاكي كانت تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط 20 شهيدا و47 مصابا، بحسبما أفادت به وزارتا الصحة والداخلية.

وأعلن الإعلامي عمرو أديب، أنه تلقى رسالة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.

فيما ذكر الإعلامي أحمد موسى، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، قرر التبرع بالكميات المطلوبة من السيراميك لإعادة ترميم معهد الأورام، بعد الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس أمام المعهد.

وناشد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، كل رجال الأعمال في مصر وكذلك البنوك والمؤسسات، بمساعدة معهد الأورام في المنيل بعد حادث أمس، كما طالب المواطنون بالتبرع ولو بجنيه من خلال الرسائل لصالح المعهد، موجهًا الشكر والتقدير لمحمد أبو العينين ودوره الوطني لإعادة ترميم معهد الأورام لسابق عهده.

كما أعلن الإعلامي عمرو أديب تبرع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بمبلغ مليون جنيه لصالح معهد الأورام، وذلك في إطار حملة التبرعات التي أطلقها برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أن هناك رجل أعمال آخر تبرع بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح معهد الأورام، رافضًا ذكر اسمه.

وأعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تبرع بنك ناصر الاجتماعي بـ5 ملايين جنيه لصالح ترميمات معهد الأورام بعد تأثره بالحادث الإرهابي الذي وقع أمام أحد مبانيه مساء أمس.

وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن الوزارة ستعمل على تعويض المصابين وأسر الضحايا بمبالغ مادية وتوفير معاش.

وأوضحت أن الدولة تحركت بسرعة شديدة حيث تم العمل في ترميم معهد الأورام من اليوم من قبل شركة المقاولون العرب.

كما قالت أمل مبدي، مدير إدارة الموارد بجمعية "مصر الخير"، إن القطاع التنفيذي والهندسي بالجمعية تفقد مبنى معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي، لتقديم أي خدمات إضافية مع شركة المقاولون العرب.

وأضافت "مبدي" خلال اتصال هاتفي لبرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الإثنين، أن الجمعية ستتكفل لرعاية عدد من الحالات المرضية، داعية المواطنين للتبرع للمعهد القومي الأورام: "اتبرعوا بـ5 جنيه بالموبايل، محدش يقلل من رقم هو شايفه مش هيعمل حاجة".

وتبرعت جمعية الأورمان بـ10 ملايين جنيه لمعهد الأورمان، وذلك من خلال برنامج "مساء Dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري.

وفي سياق متصل، أعلن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، تبرعه بـ10 ملايين جنيه لصالح معهد الأورام بالمنيل بعد الحادث الإرهابي المؤسف الذي وقع أول أمس الأحد في محيطه ونتج عنه أضرار جسيمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي".

وقدم "مصطفى"، خالص التعازي والمواساة لأسر شهداء الحادث الإرهابي، متمنيًا في الوقت ذاته الشفاء العاجل للمصابين، موضحًا أن الشعب المصري يرفض هذا التصرف الهمجي الغاشم.

واختتم رجل الأعمال حديثه خلال المداخلة الهاتفية بقوله: "ربنا يحفظ مصر من كل سوء".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.