نفى الدكتور شريف أبوالنجا، مدير مستشفى 57357، ما تردد عن رفض المستشفى استقبال حالات من معهد الأورام بعد الحادث الإرهابي الذي وقع، الأحد، في محيط معهد الأورام.

وقال "أبو النجا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "إم بي سي مصر"، اليوم، إنه فوجئ بانتشار مقطع فيديو لسيدة تُخفي وجهها وتدّعي زورا وكذبا أن مستشفى 57357 رفضت أحد المرضى، وهذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، موضحًا أن مستشفى 57357 استقبلت بالأمس حالتين من معهد الأورام، وتم إخضاعهما للعلاج، مؤكدًا أن هناك تنسيق مستمر بين المستشفى والمعهد.

وأشار مدير مستشفى 57357 إلى أن أطباء المستشفى هم أنفسهم أطباء معهد الأورام، وهناك تعاون كبير من المؤسستين، منوها إلى أنهم لا يرفضون حالات إلا إذا كانت قد حصلت على علاج قبل أن تنضم للمستشفى، حيث إن الحالة التي تلقت علاج قبل الدخول للمستشفى تتكلف كثيرًا ونتائج علاجهم ليست جيدة، كما أن المريض الواحد منهم يأخذ مكان 5 مرضى آخرين.

وأوضح أن فردي الأمن، اللذين استشهدا في الحادث الإرهابي من رجال المستشفى وليس المعهد، حيث إن هناك 156 عاملا من مستشفى 57357 يعملون في المعهد، مضيفا، "سوف نكب في النار بسبب الفرقعة اللي بنعملها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أول أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار، الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.