"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب

شهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأول الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى أضرار مادية بالمبنى بحسب بيان الداخلية.

ولا يعتبر المعهد القومي للأورام، المبنى الأول الذي يتضرر بسبب الإرهاب، حيث اقتحم المئات من جماعة الإخوان الإرهابية في 15 أغسطس 2013 مبنى محافظة الجيزة، وأشعلوا النيران فيه، فيما قام آخرون بقطع الطريق الدائري فى الاتجاهين من ناحية شارع البحر الأعظم، الأمر الذي تسبب في شلل مروري كامل.

وفي أغسطس 2013 اقتحمت عناصر الإخوان الإرهابية المبنى الإداري لكلية الهندسة بجامعة القاهرة وأضرموا فيه النيران التي ظلت مشتعلة لعدة أيام.

كما أكد الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، سلامة مقتنيات متحف العريش القومي الأثرية، دون تأثر أي منها بالأحداث الإرهابية الغاشمة التي وقعت بمحافظة شمال سيناء عام 2015، موضحا أن جميع القطع آمنة بالكامل، حيث كان قد تم تخزينها منذ فترة طويلة بالمخازن لضمان حمايتها.

وأضاف وزير الآثار، في بيان أصدرته الوزارة، أن المبنى المتحفي تعرض للعديد من التلفيات في الأبواب والشبابيك الزجاجية والمدخل الرئيسي، بالإضافة إلى سقوط أحد جوانب الحائط الجنوبي له وتهشم عدد من واجهات العرض الفارغة، مشيرا إلى أن المتحف مؤمن في الوقت الحالي تأمينا كاملا من قبل قواتنا المسلحة.

وفي ديسمبر 2013 وقع انفجار ضخم استهدف مقر مديرية أمن الدقهلية، أسفر عن انهيار جزء من مبنى المديرية وسقوط قتلى وجرحى.

وكانت وزارة الداخلية، قالت إن المعلومات الأولية، تتحدث عن وجود سيارات مفخخة استهدفت مديرية أمن الدقهلية، فضلا عن استخدام قنابل يدوية استهدفت الأدوار العليا للمبنى، كما أنه تم تفكيك سيارة أخرى.

كما وقع تفجير الكنيسة البطرسية في 11 ديسمبر 2016، في العباسية بمدينة القاهرة، بسبب عبوة ناسفة تزن 12 كيلوجراما، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير.