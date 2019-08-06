الصين: وقف شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بشكل مؤقت

أفادت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية بأن بكين علقت شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولم تستبعد إمكانية رفع التعريفات الجمركية المفروضة على تلك البضائع المشتراة بعد الـ3 من أغسطس.

وفي بيان رسمي نشرته الوكالة أمس الاثنين جاء فيه: "لا تستبعد الحكومة الشعبية المركزية رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية الأمريكية المستوردة التي أبرمت عقودها بعد 3 أغسطس. لقد علقت الشركات الصينية الزراعية شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة".

وكانت بكين، قد شددت على أن تلك الخطوة تأتي ردا على قرار واشنطن بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي الأخير "ينتهك إلى حد كبير التوافق الذي توصل إليه رئيسا الصين والولايات المتحدة في أوساكا". بحسب "روسيا اليوم".

وعبرت بكين عن أملها بأن تلتزم واشنطن بما اتفق عليه الرئيسان في أوساكا و"تخلق ظروفا مناسبة لتعاون مثمر في مجال الزراعة"، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ختام لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش اجتماع مجموعة الـ20 الذي عقد في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو الماضي، استعداد واشنطن لتوقيع اتفاق تجاري يرضي الطرفين.

فيما نقلت "شينخوا" أن الجانب الأمريكي وافق على عدم فرض الرسوم الجمركية الجديدة على السلع الصينية المستوردة غير المشمولة بالرسوم المرفوعة.

وبالأمس الاثنين، ندد ترامب بسماح السلطات الصينية لعملتها الوطنية اليون بالتراجع إلى مستوى قياسي مقابل الدولار ليبلغ سعرها 7 يوان للدولار، متهما إياها بالتلاعب بالعملات.