الصين تحذر الولايات المتحدة من نشر صواريخ في كوريا الجنوبية واليابان

دعا المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية فو كونغ، الدول المجاورة للصين إلى توخي الحذر وعدم السماح بنشر الصواريخ الأمريكية على أراضيها، لأن هذا لن يصب في مصلحة أمنها القومي، وهذه إشارة بالغة الأهمية أريد إرسالها لشعبي اليابان وكوريا الجنوبية وهذا ينطبق أيضا على دول أخرى، كأستراليا.

كما حذر المسؤول الصيني، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل ونقلتة "روسيا اليوم"، الولايات المتحدة من مغبة نشر صواريخ أرضية متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر، قد أعلن السبت الماضي، أن الولايات المتحدة تريد نشر صواريخ جديدة متوسطة المدى في آسيا في أسرع وقت، وأضاف أنه على الصين ألا تفاجأ بالخطط الأمريكية.