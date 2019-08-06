أدانت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام، وتسبب في وقوع عشرات الإصابات والوفيات بين المواطنين الأبرياء، وأثار الفزع بين المرضى الذين يئنون من قسوة السرطان.

وأكد الخشت أنّ الإرهاب الخسيس لم ولن يستطيع كسر عزيمة المصريين وقدرتهم على البناء والتنمية، جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب ودحره واقتلاعه من جذوره، كي لا تكون له أي نبتة أخرى في الأرض المصرية الطيبة.

وتقدم رئيس جامعة القاهرة بخالص التعازي للقيادة الوطنية وللشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشددا على أنّ جامعة القاهرة تسخر كل إمكانياتها سواء الطبية لعلاج مصابي الحوادث الإرهابية، أو الثقافية والفكرية للقضاء على الفكر المتطرف.

وأوضح الخشت أنّ الجامعة تقف في خندق واحد مع القيادة الوطنية وأجهزة ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية، في مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره، متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.