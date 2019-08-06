تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
القضاء على 85 كلب ضال بمدن ومراكز الغربية
أمريكا: العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا "غير مقبولة"
انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري 24.6% خلال مايو
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في مصر
رئيس الوزراء يبحث تطورات "مدن الجيل الرابع"
نائب وزير الإسكان في جولة تفقدية بمدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين
اختيارات الوطن
إشادات "البورسعيدية" بمنظومة "التأمين الصحى": "حلم بقالنا سنين بنتمناه"
"أم رودينا" بعد إجراء زرع قوقعة لابنتها: "السيسى" وفر لى عملية بـ300 ألف جنيه
ما تأثير تأجيل جلسات الكيماوي على مرضى معهد الأورام بسبب الانفجار؟
بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد
"من مديرية أمن الدقهلية لـ معهد الأورام".. مباني تضررت بسبب الإرهاب
انفجار ميكروباص في حادث معهد الأورام.. ووفاة وإصابة ركابه: "الفرح اتقلب مأتم"
الأكثر قراءة
من السيارة للمتفجرات.. 5 أسئلة تحتاج لتفسير في حادث معهد الأورام
من الوراق إلى معهد الأورام.. الإرهاب يلوث فستان الفرح بالدماء
"في الخير اتجمعنا".. بن زايد وساويرس وأبوالعينين يتبرعون لصالح معهد الأورام
أديب: محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام
بين البائع والمشتري "حمَّال".. "الوطن" في سوق المواشي بالبراجيل قبل العيد
عمرو أديب: نجيب ساويرس تبرع بمليون جنيه لصالح معهد الأورام
توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى بالقاهرة تصل 36
أحد أقارب ضحية الانفجار بمحيط معهد الأورام: "شارع بحاله بقى ميتم"
السيسي يشيد بتضامن العرب والمصريين في حادث معهد الأورام
أحمد حلمي يعلن بداية عرض "خيال مآتة" في عيد الأضحى: يا رب يعجبكم
عاجل