أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار قرارًا، بضم "طابية اليسرى" الكائنة بحي الورديان بمحافظة الإسكندرية، لقائمة الآثار الإسلامية اليهودية والقبطية.

ونشرت الوقائع المصرية، قرار وزير الآثار، الذي حمل رقم 385 لسنة 2018 وجاءت تفاصيله كالتالي: