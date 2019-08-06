القضاء على 85 كلب ضال بمدن ومراكز الغربية

شنت مديرية الطب البيطري بالغربية، حملات مكثفة للقضاء على الكلاب الضالة بمدن ومراكز المحافظة، وتمكنت أمس الاثنين من القضاء على 85 كلب ضال.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري، إن المديرية تشن يوميا حملات بمدن ومراكز والمحافظة للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة وعقر المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مشيرا إلى أن تلك الحملات تكثف من عملها على مدار اليوم.

ونجحت الحملة أمس في القضاء على 85 كلب ضال، بينهم 40 في مدينة طنطا، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم، بعد انتشار ظاهرة تعرضهم لأعمال عقر من قبل الكلاب الضالة.

وأوضح المصدر طلب عدم ذكر اسمه، أن الحملات مستمرة بشكل يومي على كافة مدن ومراكز المحافظة، وقريبا ستكون الغربية بدون كلاب ضالة، وخصصت المديرية رقم 3332574، لتلقي الشكاوى بمشاكل الطب البيطري.