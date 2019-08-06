تبدأ الكنائس الأرثوذكسية بمحافظة أسيوط، غدا الأربعاء، الاحتفال بمولد السيدة مريم العذراء بجبل درنكة في محافظة أسيوط، والذي يجري الاحتفال به في السابع من أغسطس من كل عام، لمدة 15 يوما.

ويستقبل دير السيدة العزراء بجبل درنكة، خلال فترة الاحتفال، نحو مليون زائر من جميع أنحاء مصر وخارجها، إضافة إلى الكثير من الفرنسيين والحبشيين.

ومع بداية المولد يبدأ الاقباط في الصيام لمدة 15 يوما، وتبدأ الاحتفالات بالصلاة في الدير عند الساعة السابعة مساء وتمتد لمدة ساعتين، يعقبها طواف حول الدير يتقدمه الأنبا يؤنس، أسقف أسيوط وتوابعها ورئيس الدير وخلفه الشممامسة يحملون صور مريم العذراء وابنها المسيح.

وفي سياق آخر تشهد المحافظة خلال فترة الاحتفالات رواجا سياحيا، حيث تستقبل المحافظة أكثر من مليون زائر من داخل وخارج البلاد.

وتوزع هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، خلال هذه الاحتفالات المنشورات السياحية والأفلام التسجيلية وبعض الحقائب السياحية، فضلاً عن مقابلة الوفود القادمة وتقديم الضيافة لهم خلال فترة إقامتهم.