"الأعلى للتخطيط" يخصص 1500 فدان لـ"بني مزار الجديدة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو نصّار وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرّح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الاجتماع شهد الموافقة على عدد من الموضوعات المطروحة، إذ تمت الموافقة على تخصيص 15000 فدان لإقامة مدينة بني مزار الجديدة، وهو مجتمع عمراني يتضمن مختلف شرائح الإسكان، سواء المتميز، أو المتوسط، أو الإسكان الاقتصادي، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية، والمرافق، والخدمات، والأنشطة المختلفة.

ووافق المجلس على المشروع القومي للاستثمار الداجني، في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ونظرا لأهمية المشروع الذي يٌعد أحد المشروعات القومية المهمة، على أن يٌقام المشروع في 9 مناطق بمحافظات "الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، وقنا".

وأشار المستشار نادر سعد إلى الموافقة خلال الاجتماع على طلب وزارة النقل، تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية، من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام العمراني المختلط "سكني، تجاري، وترفيهي" لـ9 قطع أراض بمحافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية.

كما وافق المجلس على طلب الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمارية على تغيير استخدام بعض الأراضي المملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، وتقوم على إدارتها الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار من الاستخدام الصناعي إلى الإسكان العمراني المختلط "سكني، تجاري، إداري، وترفيهي" لـ15 قطعة أرض بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط.