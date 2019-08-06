أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارا بوقف الموظف "إ.س" أمين خزينة اﻹدارة التعليمية بالحامول التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ عن العمل احتياطيا، وإحالته لمصلحة التحقيق وبحد أقصى 3 أشهر لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، جراء اتهامه بالاختلاس.

وكلف المحافظ بإحالة كافة أوراق الواقعة إلى محامي عام نيابات كفر الشيخ، لإجراء التحقيقات اللازمة.

أوضح أنه جرى تشكيل لجنة من غير المختصين باﻹشراف على الموظف الموقوف بفحص أعماله منذ توليه المسؤولية وحتى تاريخه، إعمالا ﻷحكام اللائحة المالية للموازنة والحاسبات الحكومية وعرض ما يتكشف عنه الفحص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة المختصة.

وكان المحافظ قرر إحالته للنيابة العامة لعدم قيامة بتوريد المبالغ المحصلة بمعرفته إلى حساب الإدارة بالبنك المختص، رغم قيامة باستخراج حافظة التوريد بإجمالي تلك المبالغ من إدارة الحسابات ليتولى إيداعها بالبنك، والتي قدرت بـ144ألف و386 جنيها، وذلك يعد اختلاساً فضلاً على إلزامه برد تلك المبالغ، مضافاً إليها الفوائد القانونية وفقاً لسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، بناءً على تقرير إدارة البحوث والاختلاسات لمديرية المالية.