أعلنت شركة اكسيد، عن يوم مفتوح لشغل وظائف خدمة عملاء للعمل بشركة WE، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، بفرع الشركة بالقرية الذكية في برج العرب.

وأوضحت شركة اكسيد، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الحضور من الساعة 11 صباحًا حتى 2 عصرًا.

وبينت أنَّ مكان العمل سيكون بمنطقة برج العرب، والمنطقة الصناعية الرابعة في الإسكندرية، ويتمّ توفير مواصلات، وأن تكون الوظائف بمرتب يصل لـ3 آلاف جنيه ويشترط في المتقدمين التالي:

- أن يكون المتقدم من الذكور.

- ألا يزيد السن على 30 عامًا.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية مقبول.