قرر الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، صرف رواتب ثلاثة أشهر الأيام المقبلة للمعينين، من صندوق التأمين على المذبوحات بالمديرية بشكل عاجل، ووعد بتصعيد أوضاعهم، حتى تنتهي مشكلة رواتبهم نهائيًا.

وقال المنجي، في تصريح صحفي، إنه اجتمع بمحمد نيازي رئيس الإدارة المركزية لموازنة محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، للاتفاق على توفير أجور المعينين على الصندوق، وتطرق إلى الخطوات الفعلية لتعديل الرسوم المحصلة في المجازر، بطرح مقترحات التعديل على الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والذي رفع الأمر لرئاسة مجلس الوزراء، ما يساعد في توفير أجور العاملين ورفع قيمة التعويضات للجزارين.