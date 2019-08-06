أدان أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام.

وقال رسلان في بيان، إن الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار السيارة المفخخة بالقرب من المعهد القومي للأورام ينم عن خسة ووضاعة منفذ الهجوم، ويؤكد حقارة ودناءة من قاموا به، ويؤكد أن اليد القوية للأمن ضيقت الخناق على هؤلاء الذين لا يريدون بالوطن خيرا، ويسعون إلى النيل من شعب مصر، ومحاولة عدم إظهار الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به حاليا، ويحاولون المساس بالاقتصاد المصري عن طريق ضرب السياحة.

وأضاف: "العالم بأثره تأكد أن مصر آمنة في كل ربوعها بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإدارته الحكيمة للبلاد".