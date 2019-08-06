تصاعدت حدة التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصادين في العالم خلال الأسابيع الماضية، بعد التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الوارادات الصينية بدءً من الشهر المقبل، كما صنف الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، ما يهدد استقرار الاقتصاد العالمي.

وجاء رد المصرف المركزي الصيني، اليوم، بأنَّ قرار الولايات المتحدة باعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة هو سياسة متهورة للعمل الأحادي الجانب والسياسة الحمائية التي ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين، ودعا المصرف الولايات المتحدة التفكير مرة أخرى قبل أن يفوت الأوان والعودة إلى المسار الصحيح.

وتأتي تلك التصعيدات في إطار الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، على الجانب الصيني عندما أعلن فرض رسوم جمركية على بعض البضائع الصينية.

وتستعرض "الوطن" بالتواريخ أبرز محطات التصعيد في تلك الحرب التجارية الأمريكية الصينية والخسائر الناتجة عنها.

8 مارس 2018:

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% وعلى الألومنيوم بنسبة 10%، لتقليص العجز التجاري الأمريكي، وبلغ العجز 566 مليار دولار في 2017، منها 375.2 مليار دولار مع الصين.

22 مارس 2018:

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على عدد كبير من البلدان، لكنه لم يستثن الصين، وردت بكين بأنها كشفت قائمة تضم 128 منتجا تنوى فرض ضرائب عليها تتفاوت بين 15 و25% إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.

13 أبريل 2018:

ردت الولايات المتحدة الأمريكية على التهديدات الصينية بنشر قائمة بالمنتجات الصينية التي يمكن فرض ضرائب عليها، كما نشرت السلطات الصينية قائمة واردات بالقيمة نفسها 50 مليار دولار.

أبريل 2018:

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2019 إلى 3.3%، مقابل 3.5%، بسبب استمرار التوترات التجارية العالمية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

19 مايو 2018:

توصل كل من أمريكا والصين إلى اتفاق مبدئي على خفض العجز التجاري الأمريكي خفضا كبيرا، وتعليق تهديداتهما باتخاذ تدابير عقابية، كما عقبها اتخاذ الصين اجراءات بهدف التهدئة كخفض الرسوم الجمركية ورفع القيود وتناول مقترحات شراء بضائع أمريكية.

6 يوليو 2018:

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على على 34 مليار دولار من الواردات الصينية الاليكترونية والأجهزة الصينية المصنعة منها (سيارات، أقراص صلبة، مكونات طائرات)، وردت عليها الصين بالمثل حيث فرضت ضريبة على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار (منتجات زراعية، سيارات، منتجات بحرية).

23 أغسطس 2018:

فرضت أمريكا ضرائب جديدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، غداة استئناف المحادثات، كما دخلت الرسوم التي فرضتها الصين بنسبة 25% على 19 مليار دولار من البضائع الأمريكية بما فيها الدراجات النارية أو عصير البرتقال، حيز التنفيذ.

24 سبتمبر 2018:

فرضت واشنطن ضرائب بنسبة 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية. بكين ترد مع رسوم جمركية على سلع أمريكية بـ60 مليار دولار.

1 ديسمبر2018:

أعلن دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التوصل لهدنه، وقررت واشنطن إيقاف الزيادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الصين لمدة 90 يومًا، كما تعهدت بكين بشراء كمية كبيرة من المنتجات الأمريكية، وأوقفت لـ3 أشهر الرسوم الإضافية المفروضة على بعض المنتجات الأمريكية.

10 مايو 2019:

انتهت الهدنة وقررات واشنطن رفع الرسوم من 10 إلى 25%، واستهدفت الرسوم 200 مليار دولار من الواردات الصينية، كما أعلنت حظر التعاملات أو شراء معدات من الشركات الصينية كشركة "هواوي" الرائدة عالميا في مجال الإليكترونيات باعتبارها تمثل خطرًا عليها وتتجسس لصالح بكينـ ووضعتها على قائمة الشركات المحظورة، على أن تبدأ تفعيل تلك العقوبات بعد 3 أشهر.

19 مايو 2019:

أعلنت شركة "Alphabet" المالكة لجوجل وقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفتوير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.

1 يونيو 2019:

رفعت الصين قيمة التعريفات الجمركية المفروضة على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وأعلنت عن أنها تعد قائمة سوداء بالشركات الأجنبية "غير الموثوقة".

21 يونيو 2019:

أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 5 شركات ومؤسسات صينية تكنوولوجية كبرى أخرى إلى "القائمة السوداء" بالإضافة إلى شركة "هواوي" منها شركة "sugon" المصنعة للكمبيوترات الفائقة، و3 مؤسسات تابعة لها، وكذلك معهد التكنولوجيات الكمبيوترية "Wuxi Jiangnan".

30 يونيو 2019:

التقى كلا من الرئيس الأمريكي دونالد تراب ونظيره الصيني تشي جين بينج في قمة العشرين في أوساكا باليابان، وأعلن ترامب أن بلاده لن تفرض رسومًا جديدة على الصين، وأنه لن يلغي الرسوم السابقة.

12 يوليو 2019:

كشفت بيانات الجمارك الصينية، أن صادرات الصين شهدت انخفاضا كبيرًا مؤخرًا، وتراجعت مبيعات الصين في الخارج بنسبة 1.3% الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 1.1% في مايو، فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، بعد تراجع نسبته 8.5% في الشهر الذي سبقه.

1 أغسطس 2019:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار.

6 أغسطس 2019:

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية الصين كدولة تتلاعب بسعر صرف العملة، مشيرة إلى أنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على "الميزة غير العادلة" التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر الماضي.

5 أغسطس 2019:

أعلنت بكين تعليق شراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولم تستبعد إمكانية رفع التعريفات الجمركية المفروضة على تلك البضائع المشتراة بعد الـ3 من أغسطس، كما انخفض اليوان الصيني إلى أقل مستوى في 11 عامًا وبلغ 7.1137 يوان للدولار الواحد.

5 أغسطس 2018:

نشرت وكالة بلومبرج تقرير يفيد بأن خسر أغنى 500 شخص في العالم نحو 2.1% (117 مليار دولار) من صافي ثروتهم، مع انخفاض الأسهم الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.