أعلن المتحدث باسم الشرطة المحلية، فىيمدينة خوست شرقي أفغانستان، مقتل ضابط في الشرطة الأفغانية، وأصيب مدنيان، جراء تفجير عبوة ناسفة استهدفت عربة تابعة للشرطة، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وأكد أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنها حتى الان.

وكان المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جنوب أفغانستان، اعلن أمس أن شرطيا أطلق النار على زملائه وقتل 7 منهم، وأن الحادثة وقعت عند حاجز للشرطة في منطقة شاه والي كوت، مساء أمس، وأن المهاجم نجح في الفرار من المكان، والتحقق جار لكشف ملابساته، فيما تبنت حركة "طالبان" مسؤولية العملية، وزعمت أن المهاجم انضم إلى صفوفها.

يذكر أن جنديا أفغانيا كان قد قتل، الأسبوع الماضي، اثنين من العسكريين الأمريكيين في قاعدة للجيش الأفغاني في المنطقة ذاتها، فيما أصيب المهاجم بجروح.