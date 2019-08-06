داخل قرية المحاسنة، التابعة لمركز جرجا، بمحافظة سوهاج، وقعت جريمتي قتل، بدأت بخلافات جيرة، تطورت إلى القتل بـ"الشوم"، وانتهت بخصومة ثأرية وحبس سيدة و3 أشقاء من طرفيها.

تفاصيل الجريمتين بدأت نهاية شهر مايو الماضي، بقتل عامل على يد جاره (هارب)، وحبس زوجته بتهمة التحريض، فيما أخذ أبناء العامل (المجني عليه) بالثأر من قاتل والدهم، بإنهاء حياته وإلقاء جثته في الترعة بالقرية ذاتها.

التفاصيل التي دارت في القرية، سطرتها أجهزة الأمن بسوهاج، تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، ووفق اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، والتي جاءت كالتالي:

خلافات الجيرة تتطور إلى جريمة قتل

صباح يوم 21 من شهر مايو الماضي تشاجر كل من "فرج أمين" 57 سنة، عامل، وجاره "عبد الباقي علي" 36 سنة بسبب خلافات الجيرة، وتعدى كل منهما على الآخر بالسباب والشتائم، وتطور الأمر إلى تعدى الأول بالضرب بالأيدي على الأخير، مما دفع زوجة الأخير للتدخل وبدأت في تحريضه، ومعايرته بالضرب على يد جاره، مما دفع "عبد الباقي" للدخول إلى منزله، وأمسك بـ"شومة"، وضرب بها "فرج" على رأسه حتى هشمها، وسقط على الأرض جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وألقى الجاني بالشومة بجوار الجثة وفر هاربا.

تفاصيل المشاجرة أبلغ عنها الجيران مركز الشرطة، فحضر على الفور الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث جرجا، والنقيبان حاتم عبد الحق، وأحمد علام، معاوني المباحث، إلى مكان البلاغ.

وعثرت القوات على جثة مشهمة الرأس، نتيجة التعدي على صاحبها بالضرب، وبجوارها "شومة" ملطخة بالدماء.

وبالتحري، تبين أن المجني عليه "فرج" 57 سنة، عامل تشاجر مع جاره "عبد الباقي" وأن زوجة الأخير حرَّضته على قتل المجني عليه، كما تبين هروب الجاني.

وأخطر الرائد عزت سليمان، اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، بتفاصيل الواقعة، وعلى الفور أمر بإجراء التحريات بشأن الواقعة.

وحضرت النيابة العامة لموقع الجريمة وعاينت جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة.

وتحفظت القوات على زوجة المتهم الهارب، ووجهت لها النيابة اتهامات بالتحريض على القتل.

وأمر اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسها بتهمة التحريض، وأصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهم.

جثة في الترعة

صباح أمس.. تلقى رئيس مباحث جرجا، معلومات تفيد بوقوع مشاجرة بالقرب من الترعة وقتل شخص وإلقاء جثته في الترعة.

وأُخطر اللواء عبد الحميد أبو موسى بتلك المعلومات، والذي أمر بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وبيان صحتها من عدمه.

وانتقل رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ بصحبة 2 من معاونيه، وتبين العثور على جثة لشخص ملقى في الترعة، وتم انتشالها، وبالفحص تبين أنها لرجل في العقد الرابع من العمر، وأنها لـ"عبد الباقى" الهارب من جريمة قتل جاره نهاية شهر مايو الماضي.

وبإخطار النيابة العامة، حضر فريق منها وناظر الجثة، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة، فأمرت بعرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وتحديد مرتكب الواقعة، وصدور قرار بضبطه وإحضاره.

3 دقائق كشفت جريمة القتل

عقب الانتهاء من مناظرة النيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، شكل مدير مباحث سوهاج، فريقا من المباحث لكشف غموض الواقعة، وتبين من خلال الفحص والتحري، أن 3 أشقاء (أبناء المجني عليه)، الذى قتله قبل أكثر من شهرين، هم منفذو الواقعة، أخذا بالثأر.

وتحفظت القوات على الكاميرات التي رصدت الجريمة ووجود المتهمين في أثناء محاولتهم خنق القتيل، حيث سجلت 3 دقائق من الجريمة.

وباستئذان النيابة العامة، تمكنت قوة من المباحث من ضبطهم، وتمت إحالتهم للنيابة، والتي سجلت اعترافاتهم.

وجاء في التحقيقات، أنهم الأشقاء الثلاثة نفذوا الواقعة أخذا بالثأر من المجني عليه لقتله والدهم، فأصدرت قرارا بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.