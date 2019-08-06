أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، حل ازمة الصرف الصحي بقرية الحصة بمركز طوخ وتوصيل المشروع بعد توصيل التيار الكهربائي لمحطة الرفع، بعد عيد الأضحى، عقب توقف المشروع لمدة 11 عامًا، مما سبب طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والمنازل.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها النائب أحمد بدوي عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي زغلول صيام ابن القرية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووفد من أهالي القرية.

وتناول اللقاء بحث مشاكل القرية والتي تعاني من انعدام الخدماتمنها عدم رصف شوارع القرية وانتشار القمامة والجمعية الزراعية ايلة للسقوط وايضا احد مباني مدرسة الشهيد محمود راغب الاعدادية بالاضافة الي عدم وجود مكتب بريد .

ووعد المحافظ بدراسة مشاكل القرية وزيارتها فور الانتهاء من مشروع الصرف الصحي وتوصيلة للقرية بالكامل ، مؤكدا ان الحصول على خدمات تليق بهم.