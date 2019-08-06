استقبل الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، وفدًا من سفارة المملكة العربية السعودية؛ لمناقشة أحول الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعة، وضم الوفد كل من الدكتور خالد بن عبدالله النامي المستشار الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية، وعبدالله الحمد الملحق الثقافي لسفارة المملكة.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعمداء طب وأسنان، ومسؤولي برنامج المنصورة مانشستر، والدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين ، سحر العراقي مدير إدارة الوافدين.

وتم خلال اللقاء بحث المستوى الدراسي للطلاب السعوديين في الفرق المختلفة كما تم مناقشة بعض المتطلبات الخاصة بالطلاب السعوديين أثناء دراستهم بكليتي الطب وطب الأسنان.

وقال الدكتور خالد بن عبدالله النامي خلال اللقاء إن مصر لها دور وفضل كبير على العالم العربي والإسلامي ولها مكانة كبيرة وعظيمة لدى الشعب السعودي لذلك يقصدها الطلاب السعوديين للدراسة بها وجامعة المنصورة لها مكانة علمية مرموقة ولها تفوق متميز في شتى المجالات وتهتم برعاية الطلاب السعوديين وهناك تعاون متواصل بين الملحقية الثقافية وإدارة الجامعة وإدارة الوافدين للتعرف دوما على أحوال الطلاب ومستوى دراستهم والتواصل المستمر من أجل حل أي مشكلات تطرأ للطلاب السعوديين أثناء دراستهم.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، إن المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة وعظيمة في نفوس المسلمين عامة والمصريين بشكل خاص، وهناك روابط الأخوة والصداقة بين البلدين وجامعة المنصورة تولى اهتماما كبيرا بالطلاب السعوديين فهم أبناء الجامعة وسفراء لها في مختلف المجالات وهناك تواصل مستمر بين الجامعة والملحقية لبحث وحل أي مشكلات تطرأ أثناء الدراسة بالنسبة للطلاب السعوديين.

وأكد الدكتور محمد عطية، أن الجامعة ستقوم باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها مساعدة الطلاب الوافدين والسعوديين باستقبال الطلاب الجدد قبل بدء العام الدراسي بفترة كافية لا تقل عن شهر ويسمى " شهر تمهيد أكاديمي" للتمهيد للطلاب أكاديميًا قبل بدء الدراسة وبالأخص قبل الالتحاق بكليتي الطب وطب الأسنان.