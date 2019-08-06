قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة حققت نجاحات لافتة في الثروة الداجنة المصرية؛ وفي عام 2018 حققت مصر اكتفاء ذاتيا من الدواجن المحلية بنسبة 95% من الاحتياجات الداخلية للمواطنين.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة خصصت 9 مناطق يتراوح بعضها مابين 70 و80 فدانا، وهناك منطقتين في قنا على مساحة 8 آلاف فدان للاستثمار في الثورة الداجنة.

وأوضح أن الدولة بدأت الاهتمام بالظهير الصحراوي للمحافظات في إقامة مشروعات الثروة الداجنة، ما سيحقق أكثر من ميزة، منها التوجه بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل والتصدير، خلال السنوات المقبلة، متابعا: "بعد البدء في مشروع الثروة الداجنة ستحقق مصر اكتفاء ذاتيا من الدواجن ولن تكون في حاجة إلى الاستيراد من الخارج وسنتجه إلى التصدير".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن النجاح في الثروة الداجنة يعكس تكاتف عدد من الوزارات والمجتمعات العمرانية والمحافظات وتوفيرهم للمرافق اللازمة لتلك المناطق المخصصة لاستثمار خاص "تلقينا طلبات عدة من المستثمرين وشركات تعمل في ذلك المجال للتوسع في إنتاج الدواجن".

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بنقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي سيوفر بيئة صحية ومسافة مناسبة تحول دون تلقى شكاوى من قبل الأهالي.