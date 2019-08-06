قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن القارة الأفريقية التي تمتلك الكثير من المميزات النسبية التي لم تُستغل الاستغلال الأمثل بعد، ولدى مصر فرصة جيدة لتغيير وجه أفريقيا.

وأضاف الوكيل خلال لقاء مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن من أبرز المشاكل التي تواجه مصر للتعامل بصورة مباشرة مع القارة الأفريقية هي عدم توفر وسائل النقل والتنقل.

وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أنهم يدرسون مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مشروعا لربط البحر الأحمر بالمحيط الأطلنطي عن طريق يبدأ من سفاجا ثم يصل إلى تشاد، وهناك طريق جاهز بالفعل يربط تشاد بالسنغال المُطلة على المحيط الأطلنطي.

وأشار الوكيل إلى أن الطريق الجديد سيساعد مصر للدخول لأسواق بلاد حبيسة، وسيقوي العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية، كما يمكن لمصر استغلال وجود المناطق الاقتصادية بقناة السويس لتصدير المنتجات لهذه الدول.