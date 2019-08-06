نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، اليوم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم شرطة أول المنصورة، قرار الإخلاء الإداري والجرد والتحفظ على محتويات 13 منشأة لمحلات مشروع "المنصورة بلازا" بمنطقة المشاية السفلية.

وخرجت الحملة برئاسة أحمد عبد السميع رئيس الحى، بقيادة العقيد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة، والعقيد وائل الشربينى مدير إدارة شرطة المرافق، وقيادات الحي، ومسؤولي الحجز الإداري والمخازن والإشغالات.

ونفذت الحملة قرار الإخلاء الإداري للمكان، والتحفظ على محتويات المنشآت محل تنفيذ القرار، واتخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت رئاسة الحي، في بيان لها، اتخاذ كافة بشأن الإخلاء الإداري لإعادة طرحها بالمزاد العلني، ذلك للإخلال ببنود العقد وعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة الأمر الذي استوجب فسخ التعاقد والتحفظ على محتويات المنشآت لضمان استحقاقات أموال الدولة.