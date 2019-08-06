ينتهي غدا الأربعاء تصوير فيلم "يوم مصري"، بطولة خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع وخالد سرحان ومحمد جمعة وسامي مغاوري، والعديد من النجوم.

الفيلم من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني.

وتدور أحداث الفيلم في يوم واحد، هو يوم مولد السيدة زينب، حيث يستعرض حياة مجموعة من سكان الحي ويلقي الضوء على بعض الظواهر السلبية، كما يكشف عن الجوانب الإيجابية في حياة أبطاله.

وسيعقد احتفال في نهاية التصوير غدا في استوديو بيت الأمة في مدينة الإنتاج الإعلامي يحضره عدد من أبطال الفيلم وأصحاب الشركات المنتجة.