تستعرض "الوطن" أسعار الخضروات اليوم، 7 أغسطس الجاري، في الأسواق بمختلف أنواعه، من بينها الطماطم والخيار والبطاطس وغيرهم، والتي جاءت على النحو التالي:

البصل

وصل سعر البصل إلى 7 جنيهات للكيلو.

الخيار

بلغ سعر كيلو الخيار 10 جنيهات.

الطماطم

بلغ سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات.

الباذنجان

بلغ سعر الكيلو 4 جنيهات

الليمون الإيطالي

تراوح سعر كيلو الليمون الإيطالي بين 15 و20 جنيهًا.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 15 و40 جنيهًا.

البطاطس

بلغ سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات.

الجزر

بلغ سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

الفلفل الألوان

بلغ سعر الفلفل الألوان 10 جنيهات للكيلو.

الكوسة

وصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات.

البامية

بلغ سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو.

الفاصوليا

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 40 جنيهًا.

ورق العنب

بلغ سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا.

خس كابوتش

ىتراوح سعر القطعة الواحدة بين 6 إلى 8 جنيهات تختلف حسب الحجم.

الفلفل

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.